Ахметов остановил еще два энергоблока

Энергоблоки на Запорожской и Кураховской ТЭС вошли в аварийный ремонт, сейчас в Украине 11 из 12 энергоблоков в ремонте принадлежат «ДТЭК Энерджи».
Об этом говорится на сайте Укрэнерго.
Сейчас в ремонте находится 12 энергоблоков, из которых все, кроме энергоблока № 7 Славянской ТЭС, принадлежат «ДТЭК Энерджи» Рината Ахметова. 10 февраля в аварийный ремонт вошли еще два энергоблока: № 3 в Запорожской и № 4 на Кураховской ТЭС.
Ранее председатель НКРЭКУ обращал внимание на то, что ряд частных компаний «выпадает» в аварийный ремонт, и таким образом избегает использования дорогого газа в условиях критической нехватки угля.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016