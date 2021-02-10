Ахметов остановил еще два энергоблока

Энергоблоки на Запорожской и Кураховской ТЭС вошли в аварийный ремонт, сейчас в Украине 11 из 12 энергоблоков в ремонте принадлежат «ДТЭК Энерджи».

Об этом говорится на сайте Укрэнерго.

Сейчас в ремонте находится 12 энергоблоков, из которых все, кроме энергоблока № 7 Славянской ТЭС, принадлежат «ДТЭК Энерджи» Рината Ахметова. 10 февраля в аварийный ремонт вошли еще два энергоблока: № 3 в Запорожской и № 4 на Кураховской ТЭС.

Ранее председатель НКРЭКУ обращал внимание на то, что ряд частных компаний «выпадает» в аварийный ремонт, и таким образом избегает использования дорогого газа в условиях критической нехватки угля.