«Слуга народа» может выдвинуть Вирастюка кандидатом в депутаты на довыборах в Раду

Политическая партия «Слуга народа» может выдвинуть украинского спортсмена и актера Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты на округе № 87 в Ивано-Франковской области, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» источники в политсиле.

11 февраля состоится съезд партии «Слуга народа», на котором будут рассмотрены два вопроса — о выдвижения кандидатов в народные депутаты по 50-му и 87-му избирательных округах на промежуточных выборах в Верховную Раду.

Довыборы в Раду назначены на 28 марта 2021 года.