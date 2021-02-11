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«Слуга народа» выдвинула Вирастюка и Бондаренко кандидатами на довыборы в Раду

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«Слуга народа» выдвинула Вирастюка и Бондаренко кандидатами на довыборы в Раду

Партия «Слуга народа» выдвинула украинского спортсмена и актера Василия Вирастюка и главу Покровской райгосадминистрации (Донецкая обл.) Андрея Бондаренко кандидатами на промежуточных выборах в Верховную Раду, сообщил председатель партии Александр Корниенко на брифинге в четверг.

«Мы остановили свой выбор на главе райгосадминистрации Покровска Андрее Бондаренко. Это человек из команды президента», — сказал Корниенко, которого цитирует Интерфакс-Украина.

По его словам, Вирастюк выдвинут кандидатом по избирательному округу № 87 в Ивано-Франковской области, Бондаренко — по округу № 50 в Донецкой области.

«Решением съезда мы выдвинула Василия Ярославича (Вирастюка) и Андрея Александровича (Бондаренко) кандидатами по этим округах. Политический лидер нашей партии Владимир Александрович Зеленский был одним из инициаторов того, чтобы мы выдвигали людей во всех смыслах сильных и действенных», — добавил депутат.

Корниенко уточнил, что Вирастюк последние пять лет занимается психологической и спортивной реабилитацией воинов АТО.

Довыборы в Верховную Раду назначены на 28 марта 2021 года.

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На 87-ом округе баллотируются также, кандидат от «Европейской солидарности» Маруся Звиробий (Елена Самбул (Биленька), кандидат от ВО «Свобода» Руслан Кошулинский и бывший директор горнолыжного курорта «Буковель», представитель партии «За майбутнє» Александр Шевченко.

довыборы, Слуга народа, Василий Вирастюк
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