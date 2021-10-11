Полиция расследует угрозы депутату Вирастюку

Правоохранители начали уголовное производство по факту угроз народному депутату, личность нарушителя установлена, с ним проводятся необходимые следственные действия.
«Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины — угроза убийством. Решается вопрос о сообщение нарушителю о подозрении. Ему грозит ограничение свободы до двух лет. Продолжаются следственные действия», — сообщается на странице полиции Киева в Facebook в понедельник.
По данным правоохранителей, информация о том, что народному депутату Украины угрожали по телефону, поступила к ним и была зарегистрирована в понедельник. Было установлено, что нарушитель находится в г.Николаев, это местный житель, 2002 г.р. Его доставили для объяснений в отдел полиции, сейчас правоохранители выясняют мотивы и обстоятельства его поступка.
В сообщении не указывается имя парламентария, в адрес которого поступили угрозы. В правоохранительных органах агентству «Интерфакс-Украина» сообщили, что речь идет о народном депутате фракции «Слуга народа» Василие Вирастюке.
«Угрозы поступали в адрес народного депутата Вирастюка. Человек, который угрожал — психически нездоров», — сообщил агентству источник.
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