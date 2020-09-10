Минфин США ввел санкции против нардепа Андрея Деркача

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) определило четырех связанных с Россией лиц, в том числе народного депутата Украины Андрея Деркача (внефракционный), причастных к попыткам повлиять на избирательный процесс в США, и ввело в отношении них персональные санкции.
«Министерство финансов назначило Андрея Деркача в соответствии с Указом 13848 за его попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Деркач, депутат украинского парламента, более десяти лет был активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами. Деркач прямо или косвенно участвовал, спонсировал, утаивал или иным образом был причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать предстоящие президентские выборы в США 2020 года. Сегодняшнее обозначение Деркача нацелено на разоблачение российских кампаний злонамеренного влияния и защиту наших предстоящих выборов от иностранного вмешательства. Эта акция является четким сигналом для Москвы и ее доверенных лиц о недопустимости подобной деятельности», — говорится в информации, обнародованной на сайте Минфина США 10 сентября.
В прошлом месяце разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в американские выборы.
Контрразведка США считает Деркача пророссийским депутатом украинского парламента. А публикацию записей разговоров между Петром Порошенко и Джо Байденом - попыткой повлиять на результаты американского волеизъявления.
19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.
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