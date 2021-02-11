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Государственный «Энергоатом» из прибыльной превратился в убыточную компанию

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Государственный «Энергоатом» из прибыльной превратился в убыточную компанию

За три квартала 2020 года Национальная атомная компания «Энергоатом» отчиталась о чистых убытках на сумму 5,3 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана государственного предприятия за 9 месяцев 2020 года, который проанализировала экспертная организация StateWatch.

При этом по результатам 2019 года «Энергоатом» отчитался о 3,8 млрд грн прибыли. В то время как 2018 год завершен также с прибылью в размере 4,6 млрд грн.

«На сегодня для компании сложилась довольно критическая ситуация в связи со значительным наращиванием дебиторской задолженности основных покупателей, в том числе ГП „Гарантированный покупатель“ (реализация электрической энергии на выполнение специальных обязанностей), НЭК „Укрэнерго“ (реализация электрической энергии с целью урегулирования небалансов и на балансирующем рынке), при отсутствии эффективных механизмов решения вопроса погашения задолженности», — говорится в объяснении «Энергоатома» к собственному финотчету.

Стоит отметить тенденцию к сокращению персонала. По итогам III квартала 2020 года среднее количество трудоустроенных сотрудников на «Энергоатоме» составляла 33 589 человек, что на 581 человека меньше аналогичного периода 2019 года.

С марта 2020 года обязанности президента «Энергоатома» выполняет Петр Котин, бывший генеральный директор Запорожской атомной электростанции. До этого обязанности президента компании выполнял бывший глава Ровенской АЭС Павел Павлишин.

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В октябре 2020 года Кабмин начал служебную проверку руководителя «Энергоатома» Котина из-за коррупционного нарушения. О результатах такой проверки правительство не сообщало.

10 февраля НАБУ начало обыски на «Энергоатоме» из-за продажи электроэнергии по нерыночным ценам в декабре 2020 года, о чем сообщили в САП. Ранее СМИ неоднократно писали об аукционах госкомпании, которые приносили убытки государственной компании в пользу компаний Рината Ахметова и Игоря Коломойского.

Энергоатом
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