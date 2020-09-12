Украина проводит следствие по записям, обнародованным нардепом Деркачем

Украина продолжает собственное расследование по делу о «пленках Деркача», заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«Сейчас следствие по „пленкам Деркача“ продолжается. И опять же таки, экспертизы: смонтированы ли пленки, возможно ли идентифицировать голоса, все это происходит. ... Следствие продолжается, следственные возможности мы пытаемся не потерять. Ждем результаты исследований», — рассказала Венедиктова в интервью Савику Шустеру, обнародованном в ютуб-канале, передает Интерфакс-Украина.

Она подчеркнула, что украинские следователи будут «приходить к собственным выводам», не ориентируясь на результаты расследования, обнародованные в США.

Отвечая на вопрос о том, насколько серьёзная ответственность за это может быть у пятого президента Украины Петра Порошенко, генпрокурор отметила, что считает это скорее политической коррупцией, а не юридической. «Там несколько статей, которые ... в квалификацию вписаны при внесении в ЕРДР. Но все-таки мое лично впечатление на сегодняшний день — это очень оценочно (...): что если мы будем говорить о коррупции, — это будет политическая коррупция», — сказала она.

Она отметила, что считает победой тот факт, что Украина не была втянута в геополитику и политику национального уровня США.

«Мы не должны вмешиваться в деятельность других стран. Поэтому те дела, что касаются непосредственно нас — мы ими занимаемся, и следствие поставит в этом точку. Говорить сейчас — вы видите, сколько провокаций летит каждый день. Каждый день прилетает что-то новенькое, как раз для того, чтобы мы начали реагировать не законным способом, а способом «хайпа». Мне кажется, правоохранители не имеют права «хайповать», — заявила генпрокурор.

Комментируя заявление Минфина США о том, что «пленки Деркача» являются «отредактированными аудиозаписями», Венедиктова заявила, что украинское следствие придет к собственным выводам.

«Генеральный прокурор Венедиктова не будет вмешиваться в такие политические процессы. И даже если любые президенты государств будут делать такие заявления, мы будем официально отвечать только в том случае, когда это предусмотрено законом. Если не предусмотрено, никаких оценочных суждений мы предоставлять не будем», — подчеркнула она.

Как сообщалось, ранее народный депутат Украины Андрей обнародовал аудиоматериалы с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, которые могут свидетельствовать о влиянии Байдена на пятого президента Украины. Среди обсуждавшихся тем: повышение тарифов на 100% вместо 75%, увольнение генпрокурора Шокина в обмен на кредитные гарантии на сумму $1 млрд, разговор людей с голосами, похожими на голоса Порошенко и президента РФ Владимира Путина, и др.

В августе глава контрразведки США Уильям Эванина заявил, что с помощью действий нардепа Деркача происходит процесс дискредитации кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена. «Например, пророссийский украинский парламентарий Андрей Деркач распространяет утверждения о коррупции — в том числе путем огласки утечек телефонных звонков — чтобы нанести ущерб кандидатуре бывшего вице-президента Байдена и Демократической партии. Некоторые связанные с Кремлем люди также стремятся продвигать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении», — говорится в заявлении Эванины, сделанном 7 августа.

Сам Деркач назвал это «попытками навесить ярлыки и атакой», которые подтверждают раскрытие крупнейшей схемы «демокоррупции» в связи с обнародованными нардепом записи с голосами Порошенко-Байдена и Порошенко-Путина.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) определило четырех связанных с Россией лиц, в том числе народного депутата Украины Андрея Деркача (внефракционный), причастных к попыткам повлиять на избирательный процесс в США, и ввело в отношении них персональные санкции.