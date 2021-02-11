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В ЕК сообщили, сколько жителей Евросоюза уже прошли вакцинацию

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В ЕК сообщили, сколько жителей Евросоюза уже прошли вакцинацию

Около 1,5% населения Евросоюза в течение полутора месяцев сделали прививку от коронавируса, хотя темпы вакцинации в странах сообщества существенно различаются. Об этом заявил в четверг еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе, представляя зимний экономический прогноз Еврокомиссии.

«Вакцинация в ЕС стартовала 27 декабря. К настоящему моменту в среднем в Евросоюзе приходится по три укола на 100 человек, хотя ситуация серьезно различается между странами сообщества», — отметил он. Это соответствует 1,5% полноценно привитых двумя дозами вакцины.

Еврокомиссар подчеркнул, что ситуация с пандемией в Евросоюзе остается нестабильной и трудно предсказуемой. Он подчеркнул, что «результаты вакцинации еще очень незначительны», поэтому карантинные меры будут сохраняться еще длительное время. Джентилони не исключил, что отдельные целевые ограничительные меры могут оставаться в силе и в 2022 году.

«Также может возникнуть целый комплекс новых факторов, которые невозможно учесть в прогнозе. Могут появиться новые штаммы коронавируса, которые могут иметь более высокий уровень распространения, что потенциально приведет к ужесточению карантинных мер и замедлению экономики. Кроме того, в 2021 году возможно проявление более серьезных негативных последствий пандемии, которые уже повлияли на экономику, включая возможный всплеск банкротств, которые были фактически заморожены в условиях приостановки экономической деятельности в 2020 году. Наконец, серьезные различия эпидемической ситуации между странами ЕС могут сохраниться, подрывая единство и функционирование европейского рынка», — сказал он.

Джентилони не исключил и возможности позитивного развития ситуации, включая экономический эффект от инновационных инвестиций в новые отрасли экономики, которые начали развиваться в условиях пандемии.

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Джентилони заявил, что Еврокомиссия в своем зимнем прогнозе исходит из выполнения задачи вакцинации 70% взрослого населения ЕС к лету 2021 года, которую установила ее председатель Урсула фон дер Ляйен.

Он особенно подчеркнул, что вакцинация 70% населения за оставшиеся до лета 3,5 месяца — «это не прогноз, а исходная предпосылка для прогнозирования».

ЕС, вакцина
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