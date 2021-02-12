В Конституционном суде обжаловали пропорциональную систему выборов

В Конституционный суд поступило представление народных депутатов, в котором обжалован ряд положений Избирательного кодекса. Они касаются проведения выборов исключительно по пропорциональной системе.

Об этом сообщила представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

«Народные депутаты считают, что исключение из законодательства возможности проведения выборов по мажоритарной системе ограничивает конституционные избирательные права граждан, а также «содержит признаки узурпации власти», — отметила нардеп.

Она добавила, что в представлении обжалован пункт заключительных и переходных положений Кодекса, согласно которым терял силу закон «О выборах народных депутатов Украины».