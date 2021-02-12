Украина готовится к возобновлению собственного производства вакцин

В Украине есть разработанная программа по восстановлению фармацевтического производства вакцин, сейчас она находится на утверждении, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
«Лицензионное производство. Сегодня есть программа правительства, которая находится на утверждении о восстановлении фармацевтического производства в Украине. 100 миллионов в бюджете предусмотрено на биокластер „Биобезопасность“, который предусматривает восстановление собственного производства вакцин, в частности, методом локализации», — пояснил Ляшко в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1» в четверг вечером.
Однако при этом замминистра уточнил, что быстро запустить контрактное производство вакцин от COVID-19 по лицензиям мировых производителей не получится, поскольку «производство вакцин не так просто организовать».
«Сегодня нет таких мощностей, которые могут запустить производство мРНК вакцин методом локализации и синтеза. Мы не запустим высокотехнологический продукт „с нуля“. У нас нет производства вакцин и сывороток», — пояснил он.
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