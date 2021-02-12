Украина получит €50 млн на закупку вакцин и холодильников

Украина получит €50 млн от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на закупку вакцин для населения и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Только что подписали соответствующие договоренности с президентом ЕИБ Вернером Хойером в штаб-квартире Банка в Люксембурге. Средства будут выделены из уже имеющегося проекта «Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины», — написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

Кроме того, премьер сообщил, что ЕИБ также предоставит Украине €270 млн на модернизацию международного аэропорта «Борисполь».

«Средства будут направлены на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной устойчивости аэропорта. Сотрудничество с ЕИБ позволит увеличить пассажиропоток до 56 млн в 2040 году», — отметил он.