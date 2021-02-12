В Сенате начался четвертый день импичмента Трампа, финальное голосование может пройти на выходных

Четвертый день процесса импичмента в отношении уже бывшего президента США республиканца Дональда Трампа начался в пятницу в Сенате Конгресса. Трансляцию заседания ведут американские телеканалы.
Согласно принятой ранее законодателями резолюции по формату самой процедуры, в целом у каждой из сторон на изложение своей позиции имеется по 16 часов — не более восьми в день. В среду и четверг свои доводы приводили обвинители, в пятницу начинается выступление стороны защиты.
По оценке конгрессмена Джейми Раскина (демократ от штата Мэриленд), возглавляющего команду обвинителей, у демократов на изложение своей позиции ушло около 10-11 часов вместо отведенных 16. Как сообщала ранее телекомпания CNN, сторона защиты, вероятно, также потратит на приведение своих доводов меньше 16 часов.
После сенаторам будет предоставлено в общей сложности четыре часа, чтобы задать вопросы юристам и обвинителям. Кроме того, еще предстоит принять решение относительно вызова свидетелей. На заключительные заявления обеим сторонам отведено в целом четыре часа. Как информировала в пятницу CNN, некоторые сенаторы полагают, что если стороны не будут вызывать свидетелей, то финальное голосование по вопросу импичмента может состояться в верхней палате Конгресса США уже в эти выходные.
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