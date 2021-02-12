В США вышла из тюрьмы россиянка, выдававшая себя за миллионершу

Суд в Нью-Йорке освободил россиянку Анну Сорокину, выдававшую себя за наследницу богатой семьи ради роскошной жизни в долг, сообщает New York Post.

Как следует из протокола судебного заседания, 29-летняя россиянка признала вину и попросила прощения на заседании комиссии по условно-досрочному освобождению.

«Я полностью понимаю, что много человек пострадали, пока я думала, что не делаю ничего плохого», — сказала девушка.

Ответ устроил членов комиссии, и Сорокину освободят в середине февраля. После этого ее вышлют в Германию.

Девушка родилась в семье дальнобойщика в Подмосковье, в 16 лет переехала в Германию, а пять лет назад в США. За время жизни в Нью-Йорке Сорокина выдавала себя за наследницу немецкой семьи с состоянием в 60 миллионов долларов, оставалась в отелях в долг, посещала дорогие мероприятия и вечеринки за чужой счет, а также пыталась получить многомиллионный кредит на открытие клуба на Манхеттене. В мае 2019 года ее приговорили к лишению свободы на 12 лет, признав виновной в хищении более 200 тысяч долларов.