В США вышла из тюрьмы россиянка, выдававшая себя за миллионершу

Суд в Нью-Йорке освободил россиянку Анну Сорокину, выдававшую себя за наследницу богатой семьи ради роскошной жизни в долг, сообщает New York Post.
Как следует из протокола судебного заседания, 29-летняя россиянка признала вину и попросила прощения на заседании комиссии по условно-досрочному освобождению.
«Я полностью понимаю, что много человек пострадали, пока я думала, что не делаю ничего плохого», — сказала девушка.
Ответ устроил членов комиссии, и Сорокину освободят в середине февраля. После этого ее вышлют в Германию.
Девушка родилась в семье дальнобойщика в Подмосковье, в 16 лет переехала в Германию, а пять лет назад в США. За время жизни в Нью-Йорке Сорокина выдавала себя за наследницу немецкой семьи с состоянием в 60 миллионов долларов, оставалась в отелях в долг, посещала дорогие мероприятия и вечеринки за чужой счет, а также пыталась получить многомиллионный кредит на открытие клуба на Манхеттене. В мае 2019 года ее приговорили к лишению свободы на 12 лет, признав виновной в хищении более 200 тысяч долларов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016