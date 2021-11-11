Россиянина приговорили в США к 10 годам тюрьмы за мошенничество с интернет-рекламой

Россиянин Александр Жуков, признанный в США виновным в мошенничестве в интернете, приговорен к 10 годам тюремного заключения и возмещению ущерба на сумму свыше $3,8 млн. Соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте Министерства юстиции США, выполняющего функции генеральной прокуратуры.

Вынесение приговора россиянину состоялось в среду в суде нью-йоркского района Бруклин. Судья Эрик Комити приговорил Жукова к 10 годам тюрьмы и конфискации имущества на сумму $3 827 493. Соответствующее наказание ему было вынесено по четырем пунктам обвинения, среди которых мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег.

По версии стороны обвинения, Жуков вместе с другими лицами в период с 2014 по 2016 год создавал иллюзию того, что обеспечивает просмотр рекламных объявлений в интернете настоящими людьми. По мнению прокуратуры, в действительности же просмотры рекламы росли за счет искусственно созданных страниц пользователей-ботов. Таким образом, обвиняемые якобы «получали мошенническим путем прибыль за рекламу в интернете».

Жуков в ходе судебных слушаний указывал на то, что не вводил клиентов в заблуждение. По его словам, он не стремился скрыть тот факт, что просмотры рекламы осуществлялись за счет активности ботов, и лишь удовлетворял требования заказчиков, которые стремились повысить количество просмотров рекламных объявлений на своих сайтах.

Россиянин был задержан в ноябре 2018 года в Болгарии на основе запроса США. Прокуратура Восточного округа американского штата Нью-Йорк предъявила ему, а также еще пятерым россиянам — Борису Тимохину, Денису Авдееву, Дмитрию Новикову, Александру Исаеву и Михаилу Андрееву — обвинения в мошенничестве в интернете. Кроме того, обвинения были предъявлены двум гражданам Казахстана: Евгению Тимченко и Сергею Овсянникову.

В январе 2019 года Жуков был экстрадирован в США. По информации Минюста США, деятельность Жукова, который называл себя среди сообщников «королем обмана», привела к ущербу для американской рекламной индустрии в размере $7 млн.