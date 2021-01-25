Разумков обещает все-таки победить кнопкодавство

Случаев неперсонального голосования (т.н. кнопкодавство) в Верховной Раде IX созыва стало значительно меньше, однако они еще есть, руководство парламента работает над искоренением подобной практики, заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.
«Мы сделали так, что кнопкодавство стало явлением исключительным в стенах Верховной Рады IX созыва. Это по отношению ко всем депутатским фракциям и группам, этого почти нет, но „почти“ — нас также не устраивает», — сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает Интерфакс-Украина.
Спикер напомнил, что Верховной Раде на техническом уровне уже «кое-что» сделано, чтобы случаев кнопкодавства не было.
«Все свободные места, которыми очень часто кто-то пытался воспользоваться, отключены в зале Верховной Рады... По состоянию на сегодня отрабатывается механизм, который позволит голосовать народному депутату исключительно со своего места. А после того, как будет запущена новая система „Рада“, когда все-таки появится такая возможность... то это фактически на 100% снимет возможность кнопкодавства», — подчеркнул Разумков.
Он также напомнил, что в зале заседаний будут установлены дополнительные камеры наблюдения.
Спикер добавил, что готовятся изменения в законодательство, в частности в регламент работы Верховной Рады, связанные с дисциплинарным наказанием народных депутатов, «не в границах Уголовного кодекса, а в границах возможностей, которые есть у Верховной Рады». К таким возможностям Верховной Рады Разумков отнес лишение депутатов возможности участвовать в пленарных заседаниях и удерживание заработной платы.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
хочeшь тpаxнyть краcивую дeвкy?! Oдинoкие и Замyжниe oчень xoтят ceкca, здесь дают в пoпy и бeрyт в pот, без дeнeг и обязательств, все aнoнимнo и беcплaтнo, можешь убeдиться cам ---- https://bit.ly/h0t-g1rls