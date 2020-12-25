Рада может вернуться к вопросу о лишении мандата за кнопкодавство

В Верховной раде могут вновь рассмотреть вопрос о лишении мандата за неперсональное голосование. Конституционный суд признал эту норму незаконной в 2019 году.
Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Рада».
Он рассчитывает, что текущий созыв сможет утвердить норму о лишении полномочий с учетом рекомендаций КСУ.
«Я считаю, что это абсолютно правильно. Но, к сожалению, Конституционный Суд выразил позицию, что это не соответствует Конституции. Надеюсь, мы будем обращаться в КСУ с учетом тех позиций, которые им были указаны, чтобы этот вопрос был рассмотрен», — заявил Разумков.
В конце декабря 2019 года Конституционный суд признал законопроект № 1027 президента Владимира Зеленского несоответствующим Конституции Украины.
Ранее Разумков заявлял, что до 15 января должны быть поданы предложения по усилению ответственности за кнопкодавство в виде увеличения уголовной ответственности и штрафов.
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