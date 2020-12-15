Войти
Путин поздравил Байдена с победой на выборах
дружба народов
Путин поздравил Байдена с победой на выборах
Трамп не намерен публично признавать поражение на выборах
позиция
Трамп не намерен публично признавать поражение на выборах

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

регулирование
RSS

Британия намерена оштрафовать Facebook, Google и Twitter на 10% их дохода

201
Британия намерена оштрафовать Facebook, Google и Twitter на 10% их дохода

Крупнейшие технологические компании, включая Facebook, YouTube и Twitter, могут быть оштрафованы в Великобритании до 10% от их глобального дохода. Об этом сообщила во вторник газета Financial Times.

В соответствии с публикуемым правительственным законопроектом о безопасности в интернете технологические гиганты, подавляющая часть которых сосредоточена в США, должны оперативно «удалять и ограничивать распространение незаконного контента», включая демонстрирующий насилие над детьми и террористические материалы. За невыполнение этих и других требований им грозят многомиллиардные штрафы. В случае предположительного применения такой меры в отношении Facebook взыскание достигало бы $7,1 млрд с учетом ее доходов в минувшем году, а с владельца YouTube — американской корпорации Google — превысило бы $16 млрд.

Новые правила, разработанные британским правительством после 18-месячных консультаций со всеми заинтересованными сторонами, намечено применять ко всем сайтам, на которых размещен пользовательский контент, включая видеоигры и онлайн-магазины. Однако они не затрагивают комментарии читателей на новостных сайтах. По словам министра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства Оливера Даудена, принятие данных мер необходимо в условиях возрастающей «ответственности в сфере технологий, чтобы защитить детей и уязвимых пользователей, восстановить доверие к этой отрасли и закрепить законодательные гарантии свободы слова».

В то же время правительство Великобритании не намеревается, по данным издания, требовать от таких сервисов, как WhatsApp и iMessage, взламывать свое шифрование, чтобы раскрыть содержимое сообщений.

Британия ранее объявила о введении со следующего года правил регулирования деятельности крупных технологических компаний, чтобы не допустить злоупотребления ими своим доминирующим положением на рынке. В соответствии с новыми требованиями платформы, в том числе финансируемые за счет цифровой рекламы, обязаны быть «более прозрачными в отношении предоставляемых ими услуг и использования данных потребителей».

Для введения этих правил и надзора над ними Лондон совместно с Управлением по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) создает новое подразделение по работе с цифровыми рынками. Этот отдел, который в составе CMA начнет работу в апреле 2021 года, будет наделен полномочиями приостанавливать, блокировать и отменять решения технологических гигантов, обязывать их предпринимать определенные действия в соответствии с кодексом поведения и подвергать их финансовым санкциям за несоблюдение правил.

Читайте также: Власти США запросили у Facebook и Amazon информацию об их деятельности

Компания Twitter поддержала предлагаемые британским кабинетом правила с целью обеспечения безопасности в интернете. «Мы поддерживаем дальновидное регулирование, понимая, что универсальный подход не учитывает разнообразие нашей онлайн-среды», — говорится в ее заявлении.

Согласно сообщению YouTube, безопасность в глобальной информационной сети является «первостепенной задачей». В дочерней компании Google работают более 10 тыс. модераторов контента.

Facebook и TikTok пока не прокомментировали предлагаемые меры.

Facebook, Великобритания, YouTube, Twitter
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 15 декабря 2020
Понедельник, 14 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Джордж Сорос
Джордж Сорос
финансист, создатель фонда «Открытое общество»

Цена капитуляции Меркель перед венгерско-польскими вымогателями

Клептократический режим премьер-министра Виктора Орбана в Венгрии и - в меньшей степени - антилиберальное правительство партии «Право и справедливость» в Польше наглым образом бросают вызов принципам, на которых построен Евросоюз. Если счесть этот вызов легитимной политической позицией, которая заслуживает признания и компромиссного решения, риски, с которыми сталкивается сейчас ЕС, лишь усугубятся, причём очень серьёзно.
Юрий Саух
Юрий Саух
политолог, кандидат философских наук

Политический «Сталинград» по-криворожски

Поражение в криворожском регионе стало весомым ударом по позициям президента, а также привело к значительным репутационным потерям Рината Ахметова, что в последующем может привести к реконфигурации, по сути, и так неустойчивого союза гаранта Конституции с рядом финансово-промышленных групп страны.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Садись, два! В Кривом Роге проиграли и Зеленский, и Ахметов

Все уже написали, что проигрыш на своей малой родине - это серьезный удар по Владимиру Зеленскому и «слугам народа». Действительно, теперь у критиков президента появился железобетонный повод говорить, что если магия имени Зеленского не работает даже в родном Кривом Роге, то больше не работает и по всей Украине. Но я бы хотел обратить внимание на другой важный момент. Проблемы не столько у Зеленского, сколько у Рината Ахметова.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016