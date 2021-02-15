Войти
Байден призвал Конгресс ужесточить правила продажи оружия
инициатива
Байден призвал Конгресс ужесточить правила продажи оружия
Депутатов будут лишать мандатов за «кнопкодаво»
позиция
Депутатов будут лишать мандатов за «кнопкодаво»

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

дружба народов
RSS

Германия и США готовятся к переговорам по «Северному потоку – 2»

394
Германия и США готовятся к переговорам по «Северному потоку – 2»

Предметные переговоры между правительствами Германии и США по проекту «Северный поток — 2» пока не велись; они начнутся после того, как будут заняты и утверждены важные посты в американских министерствах. Тем не менее обе стороны сигнализировали о готовности к компромиссам, сообщила в понедельник газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.

«Только когда будут названы и утверждены компетентными институтами США контактные лица и коллеги министра экономики и энергетики Петера Альтмайера в новой американской администрации, тогда, разумеется, будет начат диалог», — отметили изданию в Минэкономики ФРГ.

Сейчас правительство Германии обсуждает «пакетное решение», которое бы удовлетворило Вашингтон и развеяло его сомнения по поводу «Северного потока — 2», пишет газета. Значительные разногласия вызывает требование США заново провести переговоры по договору о транзите российского газа в Европу через Украину. Это же касается в целом и вопроса применения к трубопроводу так называемого механизма отключения, то есть прекращения поставок газа по «Северному потоку — 2» в случае сокращения Россией объемов транспортируемого через Украину газа.

В Германии готовы обсуждать такую возможность, но отвергают автоматизм, к которому стремятся США. В Берлине опасаются того, что в противном случае газоснабжение ФРГ будет слишком сильно зависеть от Украины. «В конечном итоге не исключается, что конфликт спровоцирует не Москва, а Киев», — пишет издание. В этой связи правительство ФРГ считает возможным лишь принять политическое заявление, в котором бы говорилось о готовности властей Германии остановить поставки по «Северному потоку — 2», если Россия будет оказывать осознанное давление на Украину.

Однако и это вызывает вопросы. В Берлине отмечают, что в случае получения разрешения на эксплуатацию «Северного потока — 2» его будет сложно отозвать назад и Nord Stream 2 AG сможет потребовать от правительства ФРГ возмещения ущерба за приостановку поставок.

Читайте также: Казахстан зарегистрировал произведенную в стране вакцину «Спутник V»

Handelsblatt констатирует, что, как бы там ни было, конфронтационная логика в ситуации вокруг «Северного потока — 2» в целом сошла на нет, уступив место готовности к компромиссам по обе стороны Атлантики. Берлин сейчас стремится найти решение, которое бы позволило ему не потерять Россию и при этом удовлетворить требования США по поводу проекта, пишет газета.

Ранее Handelsblatt сообщила, что Вашингтон впервые сигнализировал о готовности начать диалог о снятии санкций с «Северного потока — 2», но в ответ прежде требует выполнения ряда условий. В частности, США хотят, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину. То есть, согласно требованию США, поставки газа по «Северному потоку — 2» могут быть прерваны, в случае если Москва попытается оказать давление на Украину, сократив объемы газа, подчеркивает издание.

Северный поток-2
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 15 февраля 2021
Воскресенье, 14 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Гузь
Сергей Гузь
журналист, глава НМПУ (2004-2008)

Що не так із забороною телеканалів «112», Newsone та ZIK

Сьогодні, читаючи особисті чи навіть колективні схвалення журналістами та їхніми організаціями дій влади щодо закриття трьох телеканалів, дивуєшся: як так сталося, що люди, які поклали стільки сил на захист ЗМІ від свавілля чиновників, можуть це свавілля виправдовувати? Очевидно, що їхній залізобетонний аргумент у тому, що ці канали звинувачують у «проросійській пропаганді». Але чи достатньо цього аргументу, чи справді дії влади із закриття телеканалів законні, чи за всім цим стоїть лише політична доцільність?
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

«Фишечки» политического самоубийства – мастер-класс от «зеленой» власти

Летом – осенью 2019 года Зеленский еще был тем, кто обещал: «Готов на все ради мира на Донбассе!» и готовился к саммиту «Нормандской четверки» в Париже. Сегодня Зеленский, так и не вышедший из рамок мировоззрения «95 квартала» бывший артист – по недоразумению считающий себя политиком – всего лишь донашивает «АрМоВир» Петра Порошенко и демонстрирует полнейшее отсутствие политической воли к мирному урегулированию.
Сергей Ожегов
Сергей Ожегов
предприниматель, общественный деятель

Гоп-стоп, мы подошли из-за ОП…

В истории с «наездом» на телеканалы Зеленский и компания повели себя как гопники из подворотни. Потому что законы Украины не знают такого понятия как санкции против украинского гражданина. Не говоря уже о том, что в постановлении Верховной Рады 2018 года, на которое ссылается СНБО, нет ни слова о Тарасе Козаке и телеканале ZIK. А это называется ПОДЛОГ. Значит, это не санкции – ЭТО ГОП-СТОП.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016