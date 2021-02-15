В «Слуге народа» уверяют, что отсутствие транша МВФ не станет катастрофой

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украине будет трудно пройти 2021 год без транша МВФ, но его отсутствие не станет катастрофой.

Об этом он сказал на брифинге в Раде, передает FinClub.

«Мы убеждены в том, что нам пройти 21-й год без очередного транша МВФ будет гораздо труднее, но это ни в коем случае не будет катастрофой. У нас есть соответствующие ресурсы и возможности, чтобы это осуществить. Поэтому никакой катастрофы не будет. Будут выполнены бюджетные обязательства, будет в стране финансовая стабильность, будет валютная стабильность, а также стабильность гривны», — подчеркнул нардеп.

При этом, Гетманцев назвал негативным результатом провала переговоров с МВФ.

«Радоваться нечему, бесспорно такой результат является отрицательным. С другой стороны, мы должны понимать, что сотрудничество с любым международным партнером возможно тогда, когда это удовлетворяет интересы как международных партнеров, так и Украины. Мы должны в этих переговорах найти правильный баланс, чтобы не перейти красные линии ни нашего суверенитета, ни интересов украинцев», — добавил он.

Гетманцев заявил, что сейчас стороны признали, что нуждаются в дополнительных консультациях в дальнейшем.

Напомним, что миссия МВФ завершила работу в Украине, отметив, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс.