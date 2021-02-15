Китайские инвесторы «Мотор Сич» уже хотят получить с Украины $100 млн

Китайские инвесторы предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» увеличили сумму ущерба на $100 млн — до $3,6 млрд для взыскания с Украины в международном арбитраже. Об сообщила пресс-служба предприятия «Мотор Сич».

«Китайские инвесторы „Мотор Сич“ увеличили предварительную сумму убытков на минимум $100 млн, касающихся их требований в споре против Украины, рассмотрение которого происходит в международном арбитраже, — с $3,5 млрд до не менее чем $3,6 млрд», — говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте компании.

Рост суммы требований, пояснили в «Мотор Сичи», обусловлен расширением группы истцов еще несколькими китайскими акционерами, «которые также понесли значительные убытки вследствие действий Украины в нарушение ее международных обязательств».

«Мотор Сич» — один из крупнейших производителей двигателей для авиатехники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран. Производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование.

Китайские инвесторы приобрели в 2016 году 56% акций ПАО «Мотор Сич», а в августе 2019 года подали документы по сделке на согласование в Антимонопольный комитет Украины. В том же месяце газета The Wall Street Journal сообщила о стремлении администрации США не допустить перехода завода под контроль китайского капитала.

В итоге на китайские акции Службой безопасности Украины был наложен арест. Китайские инвесторы инициировали в декабре 2020 года арбитраж против Украины и первоначально оценивали ущерб от сложившейся ситуации в $3,5 млрд. Президент Украины Владимир Зеленский 28 января этого года ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о санкциях против китайской компании Skyrizon — инвестора «Мотор Сич», а также гражданина Китая Ван Цзин, который является ключевым акционером Skyrizon. МИД КНР в ответ на санкции Украины потребовал соблюдать права китайских инвесторов.