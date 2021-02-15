Вирусолог считает, что больше половины украинцев уже переболели COVID-19

Заведующая отделом вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко утверждает, что уже более половины населения Украины переболели COVID-19.

Об этом она сказала в интервью Главкому.

«Человек не болеет одной инфекционной болезнью несколько раз. Понимаете, уже более половины населения переболело COVID-19. Поэтому, сокращается количество тех, кого пока коронавирус обходил. Учтите, что немалая часть людей переболели и даже об этом не знают, но у них есть антитела. Сейчас уже есть существенная прослойка населения, которая не чувствительна к этой болезни, потому что это уже у них позади. Скоро вообще некому будет болеть», — заявила Мироненко.

Она подчеркнула, что людей, которые переболели COVID-19, вакцинировать не нужно, по крайней мере тех, которые имеют документальное подтверждение, что переболели.