В ВОЗ рекомендуют переболевшим COVID-19 сделать прививку

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует переболевшим COVID-19 сделать прививку от коронавируса. Об этом заявила в понедельник в интервью, опубликованном в Twitter, главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.
«Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были или нет вы прежде инфицированы COVID-19», — сказала она.
«Мы знаем, что у большинства людей, перенесших COVID-19, вырабатывается иммунный ответ», — продолжила Сваминатан. Однако у некоторых переболевших иммунный ответ не является сильным. Речь идет «особенно о тех, кто был очень слабо инфицирован и порой даже не знал об этом, поскольку болезнь прошла без симптомов». Поэтому ВОЗ рекомендует сделать прививку, отметила она.
«Положительным моментом является то, что иммунная система распознает аналогичный антиген и протеин. Поэтому даже если вы прежде были инфицированы и сейчас получили вакцину, то она действует как усилитель иммунного ответа», — сказала эксперт. Сваминатан пояснила при этом, что у ВОЗ пока нет ответа на вопрос о том, какова продолжительность иммунитета от заражения коронавирусом. «Ученые все еще исследуют этот вопрос», — резюмировала она.
Сваминатан напомнила, что вакцинироваться от COVID-19 могут только взрослые. «Исследования, касающиеся детей, скоро начнутся, и в ближайшие несколько месяцев мы получим больше данных», — отметила она.
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