Законность назначения нового ректора НАУ подтвердил суд

10 февраля приказом МОН ректором НАУ был назначен Максим Луцкий. За него на выборах свои голоса отдали почти 64% избирателей, сообщает сайт вуза.

Законность участия Луцкого в выборах и соответствии его кандидатуры требованиям ректорской должности были оспорены в суде.

В частности, в исковой претензии утверждалось, что Луцкий якобы не имеет права быть кандидатом в ректора потому, как подпадает под люстрацию.

Рассмотрев спор по сути, Соломенский райсуд в удовлетворении иска против Луцкого отказал полностью.

Судьи пришли к выводу, что новоизбранный ректор отвечает требованием, предусмотренным ЗУ «О высшем образовании», а также не подпадает под действие ЗУ «Об очищении власти».

Кроме того, по данным Минюста, Луцкий не числится в Реестре лиц, в отношении которых применяться закон «о люстрации».

Как известно, Максим Луцкий - бывший проректор НАУ, народный депутат 5 и 6 созывов. В 2011 году он возглавил комитета Рады по вопросам науки и образования.

В 2014 году Луцкий стал проректором Национального авиационного университета. Позже, при содействии бывшего министра образования Сергея Квита, был незаконно уволен. Спустя несколько месяцев Киевский апелляционный суд восстановил Луцкого в должности.

Напомним, что бывший ректор НАУ Владимир Исаенко был уволен осенью прошлого года на волне коррупционного скандала.

Его обвиняют в незаконном увольнении сотрудников, организации схем получения взяток от иностранных студентов при зачислении, а также в том, что покупал себе автомобили за средства университета.