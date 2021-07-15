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Экс-ректор НАУ Исаенко продолжает скрываться: не явился в суд по обвинению в нанесении почти 1 млн грн убытков вузу

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Экс-ректор НАУ Исаенко продолжает скрываться: не явился в суд по обвинению в нанесении почти 1 млн грн убытков вузу

Вчера, 14 июля, в Соломенском райсуде Киева состоялось первое судебное заседание по обвинению экс-ректора НАУ Владимира Исаенко. Ему вменяют нанесение университету порядка 1 млн грн убытков, путем незаконного увольнения сотрудников вуза.

На заседание суда по этому делу Исаенко не явился.

Материалы уголовного производства были переданы в суд после того, как экс-ректору вручили обвинительный акт и провели обыски в его квартире.

Проходили они 18 июня. Поскольку Исаенко скрывался от следственных органов ГБР и даже был объявлен в розыск МВД, оперативным сотрудникам пришлось вскрывать дверь в жилище подозреваемого с помощью сварочного аппарата.

Напомним, Исаенко обвиняют в грубом нарушении трудового законодательства и незаконном увольнении сотрудников (ч. 1 ст. 172) НАУ. Работники через суд добились восстановления на должностях, а университет выплатил пострадавшим сумму компенсаций в размере 893 686,63 грн. Теперь Исаенко должен возместить эти убытки госбюджету, а пока будет длиться судебный процесс — его имущество арестовано. Речь о двух земельные участках, гараже, двух киевских квартирах (по 1/4 в каждой) и трех загородных домах.

В целом, в отношении Исаенко правоохранители расследуют уже восемь уголовных производств (мошенничество, превышение служебных полномочий, растрата государственных средств), два из которых находятся в производстве ГБР.

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В частности, экс-ректора НАУ обвиняют в организации схемы коррупционного зачисления в НАУ иностранных студентов, закупке неработающих самолетов и приобретении для личных нужд автомобиля за бюджетные деньги университета.
Как известно, контракт с Исаенко был расторгнут досрочно. С должности ректора НАУ он был уволен в октябре прошлого года. После этого он вместе с частной охраной и вооруженными «титушками» несколько раз пытался блокировать админздание университета.

НАУ, Владимир Исаенко
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