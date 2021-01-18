Уволенный за коррупцию экс-ректор Исаенко за счет НАУ покупал новые машины

За два года работы бывший ректор Национального авиационного университета (НАУ) Владимир Исаенко так и не смог обеспечить университет противопожарной инфраструктурой, зато приобрел себе на средства вуза новый микроавтобус стоимостью 3,6 млн. Это на своей странице Фейсбук признал сам Исаенко, отвечая на вопрос одного из народных депутатов.

Объяснить такие сомнительные приоритеты в распоряжении деньгами НАУ скандальный экс-ректор так и не смог.

С вопросом о покупке микроавтобуса к Исаенко обратился депутат ВРУ, член Наблюдательного совета НАУ Богдан Торохтий.

Он указал на то, что у Исаенко во времена управления ВУЗом было достаточно рычагов и времени, чтобы получить средства на противопожарную безопасность в университете.

«... Почему-то я не увидел на инвесткомиссии просьбу относительно средств на противопожарную безопасность, а вот 3,6 миллиона на новенький микроавтобус Вы не забыли попросить ... а что касается 50 миллионов, то, в качестве примера, некоторые ВУЗы для установки противопожарной безопасности тратят значительно меньшие средств в размере десятков тысяч ... и если мне не изменяет память, то Вы мне писали, что на противопожарную безопасность Вам нужно не 50, а 1,2 миллиона, в таком случае вместо новенького микроавтобуса Вы могли трижды сделать противопожарную безопасность...», — отметил Торохтий.

В попытках оправдаться, Исаенко ответил, что система противопожарной безопасности стоит дорого, а его просьба о деньгах, чиновники, якобы, игнорировали.

Почему он покупал машины в той время, когда ни одно из общежитий НАУ не обеспечено гидрантом, экс-ректор так и не ответил. Зато Исаенко указал, что в ВУЗе в конце прошлого года тоже были пожары, намекая, что они произошли уже после его увольнения.

На официальном сайте НАУ по этому поводу сообщается, что пожары действительно возникали — в первом админкорпусе и в одном из общежитий. Происходило это в результате умышленного поджога. Через разбитые окна в помещения ВУЗа неизвестные забрасывали дымовые шашки. Интересно, что тогда в НАУ связывали эти случаи поджога именно с бывшим руководством, то есть с самым Исаенко, который отказывался илти в отставку и даже нанимал «титушок» для блокировки входов в главный корпус университета.

Как сообщалось ранее, Исаенко был освобожден от должности ректора НАУ в октябре. Его обвиняют в коррупции, в частности в организации схемы получения взяток от иностранных студентов за зачисление в ВУЗ.

Также сообщалось, что имущество Исаенко арестовано по решению суда из-за незаконного увольнения ученых из авиационного университета.