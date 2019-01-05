Рекордное число американцев хотели бы уехать из США

Результаты опроса американского исследовательского центра Gallup показали, что с момента прихода ко власти президента США Дональда Трампа желание эмигрировать из страны выразили рекордное количество местных жителей. Об этом говорится в документе на сайте исследовательской организации.
По мировым стандартам эти показатели, как признали социологи, «относительно средние», однако для США они являются необычными. Так, в 2017-ом и прошлом году о желании при возможности переехать из Соединенных Штатов в другую страну навсегда заявили 16% американцев, указывается в исследовании. Эти цифры, по данным экспертов, выше средних аналогичных показателей, зафиксированных во времена президентства предшественников Трампа. Например, во времена Джорджа Буша-младшего идею об эмиграции поддерживали 11% респондентов, при администрации Барака Обамы — 10%.
При этом сейчас большинство местных жителей, которые хотели бы уехать из США, как правило, склонны поддерживать Демократическую партию и до сих пор не одобряют работу Трампа, подчеркнули в Gallup. К этой группе, по информации социологов, в основном относятся женщины, молодые американцы и люди с низким доходом.
Кроме того, в течение первых двух лет Трампа на посту главы США о желании эмигрировать из страны заявили рекордное количество женщин, пришли к выводу эксперты. Подобную инициативу при возможности готовы были бы поддержать 20% опрошенных, рассказали в Gallup. В годы президентства Обамы такую точку зрения выражали 10% американок, Буша — 11%.
Среди мужчин подобная идея, согласно опросу, сейчас имеет популярность среди 13% (при Обаме и Буше — по 10%).
Также рекордным, по оценкам социологов, является число молодых американцев (моложе 30 лет), которые хотели бы эмигрировать. В этой группе эксперты зафиксировали самый большой гендерный разрыв: о желании покинуть Штаты, в частности, заявили 40% женщин моложе 30 и 20% мужчин.
В целом, среди американцев, которые не поддерживают политику Трампа, уехать их США желают 22% респондентов, среди тех, кто напротив действия нынешнего президента одобряют, эта идея популярна у 7%.
В качестве наиболее привлекательной страны для переезда большинство местных жителей в 2018 году назвали Канаду (26% опрошенных).
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