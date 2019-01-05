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Рекордное число американцев хотели бы уехать из США

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Рекордное число американцев хотели бы уехать из США

Результаты опроса американского исследовательского центра Gallup показали, что с момента прихода ко власти президента США Дональда Трампа желание эмигрировать из страны выразили рекордное количество местных жителей. Об этом говорится в документе на сайте исследовательской организации.

По мировым стандартам эти показатели, как признали социологи, «относительно средние», однако для США они являются необычными. Так, в 2017-ом и прошлом году о желании при возможности переехать из Соединенных Штатов в другую страну навсегда заявили 16% американцев, указывается в исследовании. Эти цифры, по данным экспертов, выше средних аналогичных показателей, зафиксированных во времена президентства предшественников Трампа. Например, во времена Джорджа Буша-младшего идею об эмиграции поддерживали 11% респондентов, при администрации Барака Обамы — 10%.

При этом сейчас большинство местных жителей, которые хотели бы уехать из США, как правило, склонны поддерживать Демократическую партию и до сих пор не одобряют работу Трампа, подчеркнули в Gallup. К этой группе, по информации социологов, в основном относятся женщины, молодые американцы и люди с низким доходом.

Кроме того, в течение первых двух лет Трампа на посту главы США о желании эмигрировать из страны заявили рекордное количество женщин, пришли к выводу эксперты. Подобную инициативу при возможности готовы были бы поддержать 20% опрошенных, рассказали в Gallup. В годы президентства Обамы такую точку зрения выражали 10% американок, Буша — 11%.

Среди мужчин подобная идея, согласно опросу, сейчас имеет популярность среди 13% (при Обаме и Буше — по 10%).

Также рекордным, по оценкам социологов, является число молодых американцев (моложе 30 лет), которые хотели бы эмигрировать. В этой группе эксперты зафиксировали самый большой гендерный разрыв: о желании покинуть Штаты, в частности, заявили 40% женщин моложе 30 и 20% мужчин.

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В целом, среди американцев, которые не поддерживают политику Трампа, уехать их США желают 22% респондентов, среди тех, кто напротив действия нынешнего президента одобряют, эта идея популярна у 7%.

В качестве наиболее привлекательной страны для переезда большинство местных жителей в 2018 году назвали Канаду (26% опрошенных).

США, эмиграция, опрос
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Суббота, 5 января 2019
Пятница, 4 января 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
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управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
Мелани Митчелл
Мелани Митчелл
профессор, Portland State University

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Некоторые люди обеспокоены «сверхразумным» ИИ, но самая большая его опасность заключается в том, что мы будем слишком доверять ему и предоставлять слишком большую автономию, не будучи полностью осведомленными о его недостатках. Как отмечает в своей книге «Верховный алгоритм» исследователь ИИ Педро Домингос: «Люди опасаются, что компьютеры станут слишком умными и захватят мир, но реальная проблема в том, что они слишком глупы, и они уже его захватили».
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