В Украине нет оборудования для обнаружения мутаций коронавируса

В Украине нет оборудования для выявления новых штаммов и мутаций коронавируса. В конце января Центр общественного здоровья направил образцы в лаборатории Всемирной организации здравоохранения в Германии, но ответа до сих пор нет.

Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на странице в Facebook.

«В то же время ситуация с распространением „британского“ и „южноафриканского“ штаммов вируса крайне напряженная... Особенно беспокоит то, что эффективность вакцинации пациентов с мутациями вируса ниже, чем для граждан с более традиционными штаммами», — пояснил он.

По словам Радуцкого, пока Украина не получила результатов анализов из Германии, то она находится в так называемой «серой зоне». Только после получения результатов можно будет уверенно сказать, что в Украине новых мутаций нет или наоборот.

«Поэтому вопрос наличия в Украине современной лаборатории все больше обостряется. Международные партнеры подтвердили, что Украина получит оборудование и реагенты для лаборатории в рамках сотрудничества ЦОЗ и американской CDC», — подчеркнул нардеп.

Добавим, в середине января Министерство здравоохранения заявляло, что в Украине пока не обнаружили новых штаммов коронавируса. Кроме того, в воскресенье представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт также сказал, что в Украине пока не обнаруживали новых мутаций.