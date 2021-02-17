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Прокуратура Нью-Йорка подала в суд на Amazon за недостаточную заботу о персонале в пандемию

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Прокуратура Нью-Йорка подала в суд на Amazon за недостаточную заботу о персонале в пандемию

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк подала в суд на компанию Amazon, обвинив ее в недостаточной заботе о сотрудниках во время пандемии и в карательных действиях по отношению к недовольным. Соответствующий иск генпрокурора штата Летиции Джеймс размещен во вторник вечером в электронной базе Верховного суда Нью-Йорка.

«Amazon добивалась беспрецедентной прибыли и экспоненциальных темпов роста за счет жизни, здоровья и безопасности тех, кто работал на передовой», — отмечается в документе. Иск подан от имени сотрудников двух складов корпорации, расположенных в нью-йоркских районах Стейтен-Айленд и Куинс, на которых произошла вспышка коронавируса. Истец требует от крупнейшего в мире онлайн-ретейлера выплаты потерпевшим компенсации за нанесенный ущерб и полного возмещения судебных издержек. Размер компенсации не уточняется.

Как указывает Джеймс, руководство Amazon получило уведомление о том, что по крайней мере 250 работников одного из складов заразились коронавирусом, но не приняло должных мер по защите остальных сотрудников. Корпорация не изолировала, как требуется, сегменты объекта для проветривания помещений, а также вовремя не провела беседы с инфицированными, чтобы установить круг контактировавших с ними лиц. Вместо этого Amazon потратила три дня на изучение записей с камер видеонаблюдения, да и то не во всех помещениях склада.

Одним из потерпевших назван Кристиан Смоллс, который обращал внимание своего начальства в Amazon на опасность такого подхода и устраивал акции протеста на парковке склада корпорации в Стейтен-Айленде. Смоллс был уволен весной прошлого года, что генпрокуратура штата приравнивает к карательным действиям.

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Amazon отвергла претензии, изложенные в иске. Корпорация перечислила меры, принятые на ее предприятиях в штате в разгар пандемии, которые были даже жестче требований, установленных властями Нью-Йорка. В качестве подтверждения Amazon ссылается на результаты инспекции, проведенной на ее объектах полицией.

Крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon, продающий товары и услуги через интернет, был основан Джеффом Безосом в США в 1994 году. От продажи книг и музыкальных пластинок корпорация постепенно перешла к торговле фильмами, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету. В разгар пандемии коронавируса весной прошлого года компания объявила, что наняла 175 тыс. сотрудников из-за резкого увеличения спроса.

Amazon, коронавирус
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