Рада проголосовала в первом чтении закон о «налоге на Google»

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 4184 о так называемом «налоге на Google», который предлагает уравнять правила налогообложения для международных технологических компаний с украинскими.

За соответствующий законопроект проголосовали 235 народных депутатов.

Как пояснил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и один из авторов законопроекта Даниил Гетманцев, в настоящее время в Украине отсутствует механизм уплаты НДС с электронных сервисов нерезидентами.

«Чтобы уплатить НДС, они должны зарегистрироваться в Украине как резиденты, то есть сменить свое резидентство. А это тянет для них негативные налоговые последствия, и они этого не делают», — сказал он, представляя проект закона с парламентской трибуны.

По словам Гетманцева, законопроект предлагает простой механизм обложения НДС нерезидентов: позволяет удаленно зарегистрироваться в электронном кабинете налогоплательщика, а также уплатить налог в валюте без присутствия на территории Украины. «Такой механизм действует в 83 юрисдикциях мира», — отметил он, добавив, что отсутствие такого механизма приводит к ежегодному недопоступлению в госбюджет $3 млрд.

«Законопроект — о равных правилах для всех. Украинский инвестор, который создает технологическую компанию для показа фильмов в интернете, должен иметь такие же условия, как и американский Netflix», — прокомментировала замглавы комитета по вопросам экономической политики Роксолана Пидласа в Facebook.