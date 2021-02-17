СМИ узнали о связи между срывом IPO Ant и политической борьбой в Китае

Выиграть от IPO финтех-компании Джека Ма Ant Group могли политические противники председателя КНР Си Цзиньпина, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди китайских чиновников и правительственных советников. Именно это стало главной причиной отменой крупнейшего в мире IPO.

По данным издания, за несколько недель до листинга китайское правительство провело расследование и обнаружило, что проспект IPO Ant скрывал некоторых владельцев компании. Среди них оказались политические противники президента и его ближайшего окружения, которые владеют долями Ant через цепочку юридических лиц.

Если бы IPO, которое оценивалось в $300 млрд, произошло, то противники председателя КНР — дети «старой» элиты, получили бы миллиарды долларов. Си Цзиньпин, известный показательной борьбой с коррупцией и резким отношением к роскошному образу жизни элиты, счел это неприемлемым и политически, и идеологически, говорят источники The Wall Street Journal.

Представители Ant Group отрицают возможные обвинения и настаивают, что структура акционерного капитала была полностью раскрыта в проспекте размещения.

В прошлом году Ant Group планировала провести самое крупное в истории IPO на общую сумму более $34 млрд. Однако за два дня до выхода на биржу, размещение акций компании было остановлено. В Ant заявили, что это произошло из-за изменений в правилах регулирования финтех-компаний КНР.

СМИ также писали, что причиной отмены IPO может быть критика в отношении китайских властей, с которой выступил Джек Ма. Как писала WSJ, основатель Alibaba заявил, что в «китайских финансах нет никакой системы», а существующее законодательство сдерживает инновации в сегменте.