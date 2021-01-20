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Джек Ма впервые с октября 2020 года выступил на публике

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Джек Ма впервые с октября 2020 года выступил на публике

Основатель мирового лидера интернет-торговли компании Alibaba Джек Ма (китайское имя Ма Юнь) впервые с октября прошлого года выступил на публике по видеосвязи в интернете. Об этом сообщили многочисленные китайские информационные ресурсы, включая «Ханъе куайбао», «Тяньму синьвэнь» и ряд других.

Джек Ма поговорил в режиме видеосвязи с сотней сельских учителей из разных регионов страны. Общение с преподавателями состоялась в отмечаемый в этом году 20 января праздник Лаба, День Просветления Будды, который приходится на 8-й день 12-го месяца по лунному календарю. В этот день ежегодно с 2015 года Джек Ма встречается с сельскими учителями в южной провинции Хайнань и проводит церемонию их награждения. В этом году мероприятие было перенесено в режим онлайн из-за пандемии COVID-19.

Местные СМИ обратили внимание на то, что Джек Ма пропал из информационного пространства и не появлялся на публике с конца октября. В этой связи, прежде всего в социальных сетях, стали распространяться слухи об исчезновении миллиардера. Обеспокоенность ситуацией вокруг Джека Ма на прошлой неделе выразила зампредседателя Европарламента (ЕП) и заместитель главы Свободной демократической партии Германии (СвДП) Никола Бер.

В конце прошлого года должно было состояться рекордное по своим масштабам размещение акций финансово-технологической компании Ant Group на биржах Шанхая и Гонконга, которое было неожиданно остановлено регулятором, указавшим на «изменения условий финансово-технического надзора». В СМИ обратили внимание на то, что тому предшествовало публичное выступление в октябре Джека Ма, который в своей речи цитировал председателя КНР и крайне критически отозвался о правилах, регулирующих отрасль высоких технологий в стране.

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В конце декабря также стало известно о том, что «Алибаба» получила от Управления по контролю за рынком КНР уведомление о начале расследования против этой компании по подозрению в совершении ею действий монопольного характера.

Джек Ма
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