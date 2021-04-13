Джека Ма после штрафа Alibaba стал богаче на $2 млрд

Состояние китайского предпринимателя Джека Ма увеличилось на $2,3 млрд после того, как власти Китая оштрафовали основанную им компанию Alibaba на $2,78 млрд. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.
По его данным, акции компании в США после штрафа подорожали на 9,3% — это самый большой рост за четыре года.
В «Индексе миллиардеров» Bloomberg Джек Ма занимает 25-ю строчку с состоянием $52,1 млрд.
10 апреля власти Китая объявили о взыскании штрафа с компании Alibaba в размере $2,78 млрд за нарушение антимонопольного законодательства. Согласно заявлению китайского антимонопольного регулятора, компания проводила политику, принуждающую потребителя пользоваться своими услугами «без права выбора», что «негативно отразилось на конкурентной среде китайского рынка электронной коммерции».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016