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Джека Ма после штрафа Alibaba стал богаче на $2 млрд

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Джека Ма после штрафа Alibaba стал богаче на $2 млрд

Состояние китайского предпринимателя Джека Ма увеличилось на $2,3 млрд после того, как власти Китая оштрафовали основанную им компанию Alibaba на $2,78 млрд. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, акции компании в США после штрафа подорожали на 9,3% — это самый большой рост за четыре года.

В «Индексе миллиардеров» Bloomberg Джек Ма занимает 25-ю строчку с состоянием $52,1 млрд.

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10 апреля власти Китая объявили о взыскании штрафа с компании Alibaba в размере $2,78 млрд за нарушение антимонопольного законодательства. Согласно заявлению китайского антимонопольного регулятора, компания проводила политику, принуждающую потребителя пользоваться своими услугами «без права выбора», что «негативно отразилось на конкурентной среде китайского рынка электронной коммерции».

Alibaba, Джек Ма
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