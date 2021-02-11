Основатель Alibaba Джек Ма впервые за несколько месяцев появился на публике

Основатель компании Alibaba Джек Ма (китайское имя Ма Юнь) впервые за несколько месяцев объявился на публике. Об этом сообщил в четверг американский журнал Time, ссылающийся на собственные источники.

По их данным, Джека Ма в последние недели регулярно видели за игрой в гольф на полях клуба Sun Valley Golf Resort на острове Хайнань.

Журнал напоминает, что в прошлом месяце основатель Alibaba впервые с октября прошлого года выступил на публике по видеосвязи в интернете. Джек Ма беседовал с сотней сельских учителей из разных регионов страны в отмечаемый в этом году 20 января праздник Лаба, День Просветления Будды, который приходится на 8-й день 12-го месяца по лунному календарю. В этот день ежегодно с 2015 года Джек Ма встречается с сельскими учителями в южной провинции Хайнань и проводит церемонию их награждения.

Китайские и западные СМИ обращают внимание на то, что Джек Ма пропал из информационного пространства и не появлялся на публике с конца октября. В этой связи, прежде всего в социальных сетях, стали распространяться слухи об исчезновении миллиардера.

В конце прошлого года должно было состояться рекордное по своим масштабам размещение акций финансово-технологической компании Ant Group на биржах Шанхая и Гонконга, которое было неожиданно остановлено регулятором, указавшим на «изменения условий финансово-технического надзора». В СМИ обратили внимание на то, что тому предшествовало публичное выступление в октябре Джека Ма, который в своей речи цитировал председателя КНР и крайне критически отозвался о правилах, регулирующих отрасль высоких технологий в стране.

Ant Group базируется в китайском городе Ханчжоу. Ей принадлежит крупнейший в Китае оператор онлайн-платежей Alipay. Джек Ма выступает фактическим распорядителем компании. 33% ее акций принадлежит Alibaba Group.