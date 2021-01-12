Viber считает опасной для пользователей новую политику WhatsApp

Менеджмент мессенджера Viber считает опасным для конфиденциальности пользователей последнее обновление условий использования WhatsApp, так как теперь клиенты сервиса «превращаются в товар», который будет продавать Facebook. Об этом говорится в сообщении Viber.

Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто его использует, делиться данными с Facebook. В частности, компания получит сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей. При этом позднее в компании заверили, что новая политика конфиденциальности не позволяет Facebook получить доступ к переписке и спискам контактов пользователей.

«Менеджмент компании Rakuten Viber считает опасным для конфиденциальности пользователей последнее обновление условий использования WhatsApp. Если в прошлом пользователи WhatsApp могли не сообщать свой номер телефона Facebook, то в будущем это станет обязательным условием для использования мессенджера. С новыми условиями нужно согласиться в течение 30 дней, иначе доступ к учетной записи будет приостановлен», — отметили в компании.

По мнению Viber, поскольку Facebook и WhatsApp теперь становятся единым целым, данные пользователей мессенджера монетизируются больше, чем когда-либо. «Из клиента мессенджера пользователь превращается в товар, который Facebook продает рекламодателям. Это должно стать тревожным сигналом для всех, кому важна конфиденциальность общения», — пояснили там.