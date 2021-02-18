В разгар Майдана Янукович наградил Татарова по личному представлению Захарченко, - документ

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров в разгар Майдана получил звание «Заслуженный юрист Украины» от Виктора Януковича по личному представлению тогдашнего министра внутренних дел Виталия Захарченко - «за внедрение в жизнь решений президента, Верховной Рады и Кабинета Министров, направляя усилия подчиненных работников на усиление борьбы с преступностью и укрепления правопорядка в государстве». На момент награждения Татаров занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД и регулярно публично комментировал события на Майдане, распространяя обвинения в адрес активистов. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы», которые получили эти документы в свое распоряжение.
Представление о награждении Олега Татарова на имя тогдашнего президента Виктора Януковича Виталий Захарченко внес 16 декабря 2013.
В письме говорилось, что Татаров заслуживает такого звания за «весомый вклад в развитие правового государства, борьбу с преступностью, умелую организацию работы подразделений внутренних дел по обеспечению защиты прав и свобод граждан, правопорядка». Соответствующее звание Татаров получил указом Виктора Януковича от 22 января 2014 года.
В августе 2020 Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента Украины, который будет отвечать за правоохранительное направление.
В октябре 2020 года в интервью для программы ВВС HARDtalk Владимир Зеленский заявил, что Олег Татаров не причастен к разгону активистов на Майдане.
Сам Татаров в интервью Общественному касательно его роли во время Майдана заявлял: «Я выполнял поручения как офицер. Если я давал брифинги, я только брал информацию из материалов уголовных производств. Каких-либо личных мыслей я озвучивать не мог».
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