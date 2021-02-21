Швейцария может отменить закупки вакцины AstraZeneca

Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии не исключает, что страна может выйти из контракта по закупке вакцины AstraZeneca от коронавируса, сообщает газета NZZ am Sonntag со ссылкой на вице-директора офиса Нору Крониг.
Данное заявление было сделано на фоне недавней публикации примерного плана поставок вакцин от коронавируса. Как отмечает газета, план не включает вакцину от AstraZeneca. При этом в план включены вакцины Novavax и Curevac, которые пока не подали заявку на регистрацию в стране.
Как заявила Крониг, на данный момент вариант с выходом из контракта не рассматривается, однако такая возможность есть, если вакцина не будет одобрена в стране.
Процесс одобрения вакцины занимает много времени, так как национальный фармацевтический регулятор Swissmedic запросил дополнительные данные по клиническим испытаниям, проводимым в США, отмечает газета.
Представитель AstraZeneca сообщила газете, что компания готова поставить вакцины, как только регулятор выдаст одобрение.
Правительство Швейцарии в октябре прошлого года заключило соглашение с британской фармацевтической компанией AstraZeneca на поставку 5,3 миллиона доз разрабатываемой ею вакцины.
В конце прошлого года в стране началась массовая вакцинация от COVID-19. Власти одобрили две вакцины для экстренного использования. Препарат компании Moderna был одобрен институтом Swissmedic 12 января, а 19 декабря прошлого года была одобрена вакцина производства Pfizer/BioNTech.
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