Степанов в Индии «лично проконтролировал» отгрузку первой партии вакцины AstraZeneca

Министр здравоохранения Максим Степанов в воскресенье сообщил, что лично проконтролировал первой партии вакцин от коронавируса AstraZeneca для Украины с завода-изготовителя.
«Сегодня лично проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. 500тыс. доз вакцины едут в Украину, и дальше будут распределены между регионами согласно плану МЗ», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук.
По его словам, сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи.
«Далее — долгий путь грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле и уже на днях вакцина прибудет в Украину. Во время транспортировки будут соблюдены все температурные требования, которые необходимы для сохранения качества вакцин», — пишет министр.
Он также напомнил, что Oxford/AstraZeneca — это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована для экстренного использования.
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