Степанов уверяет, что в Украине не было случаев тромбоза после прививки AstraZeneca

В Украине нет ни одного случая, когда после прививки препаратом от AstraZeneca у людей были зафиксированы случаи тромбоза. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время эфира на телеканале «Украина 24».
Из всех тех, кто уже успел получить прививки, было зафиксировано лишь 362 побочные реакции.
«Это легкие реакции, только двое требовали ухода медработников непродолжительное время. Никаких тромбозов у нас зафиксировано не было», — сказал Степанов.
После сообщений о тромбоэмболии у вакцинированных уже около десятка стран частично или полностью приостановили использование вакцины британо-шведской фармкомпании AstraZeneca. Соответствующие органы проводят проверку.
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