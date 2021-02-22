Зеленский рассказал о разногласиях с МВФ

Президент Владимир Зеленский заявляет о ряде разногласий с Международным валютным фондом по вопросу Высшего совета правосудия (ВСП) и Конституционного суда.

«С некоторым вещами мы соглашаемся, а с некоторыми — нет. Как гарант государства я защищаю независимость Украины», — сказал Зеленский в ходе выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Инфраструктура» в понедельник.

«Есть много правок в законы о ВСП, Конституционного суда. Мы с вами должны выстроить законопроект, который потом КС признает конституционным. А мы понимаем, что некоторые вещи могут быть неконституционными», — пояснил президент.

В то же время он заявил, что Украина рассчитывает на средства МВФ и уверена в их получении в 2021 году.

«Мы рассчитываем на эти деньги», — сказал Зеленский.

Он указал, что уверен в получении средств от МВФ до конца текущего года.