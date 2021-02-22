Зеленский пообещал ипотеку под 5% и кредитный бум

Кредитный бум в Украине наступит, когда ставки по кредитам, в том числе ипотечным, снизятся до 5% годовых. Это обязательно произойдет.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью журналистам во время форума Украина-30.

«Ипотека в этом году под 7% будет. Как мы и обещали, в 2021 году она должна заработать», — сказал он.

По его словам, «не все так просто с этой ипотекой». «Мы полтора года боролись с тем, чтобы Национальный банк Украины снизил учетную ставку. Сегодня она 6 процентов», — отметил президент.

Зеленский заявил, что программу с каждым месяцем будут упрощать, «чтобы люди могли присоединиться к этой программе».

«В целом мы понимаем, что бум в Украине, бум кредитный и ипотечный, может быть, когда процент по кредитам будет 5, ипотека будет 5. Я считаю, что это наша мечта. Мы можем до нее дойти и обязательно дойдем», — сказал он.

Напомним, в декабре 2020 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам на вторичном рынке составляла 14%, на первичном — 16,9%. Год назад, в декабре 2019 года, ставки по ипотеке составляли 20,6% на вторичном и 21,5% на первичном.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал программу доступной ипотеки под 5% годовых. По таким ставкам жилищный кредит можно будет взять во второй половине 2021 года.