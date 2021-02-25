Китайский автопроизводитель Geely запустил предприятие по выпуску космических спутников

Китайская компания Geely объявила об открытии совершенно нового предприятия по производству космических спутников для обслуживания «умных» автомобилей и беспилотников. Запуск первого аппарата собственного производства Geely состоится в ближайшее время.
Новый завод расположился в китайском городе Тайчжоу, где у Geely также есть собственные мощности для выпуска легковых машин. Начало серийного выпуска спутников намечено на октябрь 2021 года. Производственная мощность предприятия превысит 500 аппаратов в год.
В компании отмечают, что запуск низкоорбитальных спутников станет важным этапом в создании сети «умных» автомобилей, которые будут взаимодействовать через беспроводное подключение между собой и окружающей инфраструктурой.
О том, что Geely намерена создать собственное производство спутников, стало известно весной 2020 года. Тогда сообщалось, что китайцы инвестировали порядка $330 млн в строительство предприятия, где наладят производство низкоорбитальных спутников, которые смогут обеспечить более точную передачу данных для машин с автопилотом.
Сеть из низкоорбитальных спутников позволит обеспечить высокоскоростной доступ в интернет, точную навигацию и облачные сервисы для машин с автоматическими системами управления, программное обеспечение которых сможет обновляться по воздуху.
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