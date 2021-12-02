Geely вновь будут продаваться в Украине – камэк популярного автобренда

GEELY возвращается в Украину «под крылом» крупнейшего в Украине оператора рынка новых автомобилей. Вчера, 1 декабря, пресс-служба корпорации УкрАВТО сообщила о подписании соглашения с гигантом мирового автопрома GEELY AUTOMOBILE INTERNATIONAL CORPORATION о дистрибьюции и сервисной поддержке автомобилей GEELY на территории страны.

Согласно достигнутым договоренностям, УкрАВТО сформирует для нового партнера качественную дилерскую сеть на базе собственной дилерской сети, объединяющей автосалоны и сервисные центры, расположенные в разных регионах Украины. Также корпорация будет отвечать за гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобилей GEELY, включая оборудование складов запасных частей и обучение персонала.

Как отметил Вахтанг Васадзе, заместитель председателя правления УкрАВТО, в корпорации заинтересованы в постоянном расширении продуктового портфеля: «Мы повышаем конкурентоспособность и безопасность рынка легковых автомобилей и предлагаем новую альтернативу клиентам, которые заинтересованы в автомобильных инновациях и опыте мобильности, превосходящем ожидания».

Решение вернуться на рынок Украины в Geely Automobile International Corporation обосновали наличием существенного потенциала роста украинского рынка новых автомобилей — особенно в сегменте SUV. Выбор партнера прокомментировал генеральный директор Geely Automobile International Corporation Майкл Сун: «Мы полностью полагаемся на экспертизу и репутацию УкрАВТО, в активе которой успешный многолетний опыт сотрудничества с ведущими мировыми автопроизводителям».

Приобрести автомобили Geely в автосалонах УкрАВТО можно с начала 2022 года.

Geely Auto — дочерняя компания глобальной Geely Holding Group. Geely Holding владеет пакетами акций многих международных брендов, таких как Volvo (99% акций), Lotus (51% акций) и Daimler AG (9,7% акций). В 2020 году Mercedes-Benz и Geely Holding объявили об официальном создании глобального совместного предприятия smart Automobile Co., Ltd. Geely Holding управляет более чем 40 производственными и сборочными заводами, 8 центрами исследований и разработок и 8 центрами дизайна в Северной Америке, Европе и Юго-Восточной Азии.

УкрАВТО — крупнейший в Украине оператор рынка новых автомобилей и поставщик услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей. В состав корпорации также входит Запорожский Автомобилестроительный Завод (ЗАЗ), единственное в Украине предприятие, обладающее полным циклом производства. Также УкрАВТО принадлежит широкая дилерская сеть, насчитывающая более 50 современных автосервисных центров, где представлены автомобили таких всемирно известных брендов, как Mercedes-Benz, Maserati, KIA, Chery, Toyota, Renault, Peugeot, Opel, а также автобусы ZAZ и мотоциклы Ducati.