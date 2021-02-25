Анатолий Шарий объявлен в розыск

25 февраля подозреваемый в госизмене Анатолий Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого, он объявлен в государственный розыск.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, следователи СБУ ознакомили адвоката Анатолия Шария Валентина Рыбина с материалами производства, которые служили основанием для сообщения о подозрении его подзащитному.

Рыбину также вручено ходатайство об избрании меры пресечения Шарию, которое далее будет направлено в суд.

О дальнейшем ходе данного дела Служба безопасности будет сообщать отдельно.

Напомним, 16 февраля Служба безопасности Украины объявила блогеру Анатолию Шарию о подозрении в совершении противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Из открытых источников известно, что Шарий находится в одной из стран Евросоюза.