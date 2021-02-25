Зеленский обсудил со Столтенбергом членство Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что ближайшая цель Украины — План действий по членству в НАТО (ПДЧ).

«Рад слышать от Йенса Столтенберга, что двери НАТО для Украины открыты. Спасибо, что вы лично и члены Альянса поддерживают нас в желании достичь членства в НАТО. Наша ближайшая цель — ПДЧ. Мы серьезно относимся к реформам, поскольку это, прежде всего, укрепление нашего оборонного сектора», — написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Он отметил, что сотрудничество с НАТО для Украины чрезвычайно важно.

«Мы укрепляем нашу армию, приобщаясь к стандартам Альянса, делимся практическим опытом, развиваем стратегическое партнерство и дружбу», — подчеркнул Зеленский.