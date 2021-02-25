Netflix потратит за год $500 млн на корейские сериалы и фильмы

Стриминговый сервис Netflix рассказал о тратах на 2021 год на мероприятии в Сеуле. В список оригинальных проектов, произведенных для Netflix в Южной Корее, вошла БДСМ-драма и боевик.
На организованном Netflix мероприятии собрались корейские режиссеры и актеры, чтобы обсудить с креативными руководителями стриминга будущие и текущие оригинальные проекты на корейском языке, сообщает Hollywood Reporter.
Во встрече в Сеуле участвовали корейские звезды Пэ Ду-на и Ли Джун из грядущего научно-фантастического сериала «Море Спокойствия» («The Silent Sea») о людях на заброшенной лунной базе, а также режиссер Ен Сан-хо, снявший хоррор о зомби «Поезд в Пусан».
На мероприятии были анонсированы два новых проекта — БДСМ-драма «Moral Sense» и боевик «Картер». По сюжету первого, тайное увлечение одного офисного сотрудника раскрывает его коллега, которая начинает его шантажировать. Боевик «Картер» снимут одним дублем: в центре сюжета — мужчина, который просыпается в номере мотеля, но ничего не помнит и находит в своем ухе микрофон, из которого доносится имя Картер. Следуя приказам таинственного спикера, герой пускается спасать похищенную девушку.
Кроме того, в 2020 году Netflix планирует выпустить остросюжетный сериал «Squid Game», сиквел зомби-хоррора «Королевство» под названием «Kingdom: Ashin of the North», а также реалити-шоу, документальные фильмы и первый корейский ситком о студенческой жизни «So Not Worth It».
Глобальная популярность корейского телевидения и кинопроизводства оказалась для Netflix настолько же ценной, как и вклад южнокорейских подписчиков, которых насчитывается уже 3,8 млн.
На сегодняшний день Netflix выпустил более 80 оригинальных корейских шоу и фильмов, опираясь на успех своего самого первого оригинального проекта из этой страны — исторического хоррора Ким Ын-хи «Королевство».
«Зрители во всем мире влюбляются в корейские истории, художников и культуру», — сказала Ким Мин-ен, вице-президент Netflix по контенту в Южной Корее, Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии.
По ее словам, мы живем в мире, где «Паразиты» Пон Джун Хо получил «Оскар» за лучший фильм, группа BlackPink выступает на американском фестивале Coachella и более 22 млн подписчиков Netflix смотрят сериал «Милый дом».
«Мы работаем с лучшими артистами и кинематографистами, а также с новыми волнующими идеями со всей Кореи, чтобы создавать лучшие в своем классе истории во всех жанрах», — заключила Ким Мин-ен.
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