В ЕС одобрили использование еще одной вакцины против COVID-19

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в среду рекомендовало применение американской вакцины Moderna для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Евросоюзе.
«Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало разрешить выпуск на рынок вакцины Moderna для предотвращения коронавирусной инфекции COVID-19 у людей в возрасте от 18 лет», — говорится в сообщении, опубликованном в твиттере агентства.
«EMA оценило вакцину Moderna как безопасную и эффективную. Сейчас мы полным ходом работаем над тем, чтобы утвердить ее и сделать доступной в ЕС», — написала в твиттере председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Исполнительный директор EMA Эмер Кук со своей стороны заявила, что вакцина Moderna станет еще одним инструментом «для преодоления нынешней чрезвычайной ситуации» с пандемией COVID-19.
«Дана вторая положительная рекомендация по вакцине всего лишь через год после объявления ВОЗ о пандемии», — заявила Кук, словам которой приводятся в сообщении, опубликованном на сайте EMA.
В сообщении отмечается, что комитет агентства по лекарственным средствам для человека «тщательно оценил данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины и на основе консенсуса рекомендовал Европейской комиссии предоставить официальное разрешение о ее выпуске на рынок».
Ранее в ЕС можно было использовать только вакцину производства компании Pfizer.
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