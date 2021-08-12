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Мошенники предлагали властям десятков стран вакцины от COVID-19

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Мошенники предлагали властям десятков стран вакцины от COVID-19

Ряд преступных организаций и частных лиц в рамках мошенничества предлагали десяткам стран вакцины от коронавируса, стремясь к заключению контрактов на миллионы долларов, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы и осведомленные источники.

Отмечается, что злоумышленники обращались к властям таких стран, как Нидерланды, Латвия, Франция, Израиль, Чехия, Австрия и другие. Предлагались вакцины Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson, а также AstraZeneca, причем в некоторых случаях дело доходило до обсуждения деталей возможных контрактов.

В офисе бразильского президента Жаира Болсонару подтвердили факт ведения переговоров со сторонними посредниками, предлагавшими вакцины от COVID-19, однако подчеркнули, что в конечном итоге до закупки вакцин дело не дошло. В свою очередь, пресс-секретарь французского президента Эммануэля Макрона заявила, что Франция получает вакцины от коронавируса через Еврокомиссию и не ведет с поставщиками препаратов прямых переговоров.

По словам источников газеты, следователи американского министерства внутренней безопасности (DHS) "выявили от 50 до 75 мошенников, компаний и брокеров", которые ищут среди властей стран потенциальных покупателей вакцин. При этом неизвестно, увенчались ли какие-либо подобные попытки успехом.

Подчеркивается, что ряд стран нуждаются в вакцинах от коронавируса в условиях ограниченных поставок, что, по мнению сотрудников международных правоохранительных органов, может привести к подписанию фальшивых контрактов. Пресс-секретарь Интерпола заявила в этой связи, что в ближайшие дни организация планирует предупредить страны о возможных случаях мошенничества.

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В частности, в компании Pfizer отметили, что осведомлены о 86 мошеннических предложениях, которые поступали властям в 45 странах. Глава службы безопасности Pfizer Лев Кубяк подчеркнул, что компания передает информацию о мошенничестве правоохранительным органам, правительствам и производителям других вакцин.

мошенничество, вакцина
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