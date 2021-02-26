Кулебе нужен еще один саммит «Нормандии», чтобы сдвинуть с места урегулирование на Донбассе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что для продвижения в достижении мира на Донбассе необходим новый саммит лидеров Нормандской четверки.
Об этом он заявил на совместном с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом брифинге в Париже.
Кулеба отметил, что лучшей иллюстрацией состояния исполнения решения «нормандского» саммита 2019 года является открытие пунктов пропуска в Счастье и Золотом.
«Украина сделала все и открыла эти пункты пропуска, но они все еще остаются закрытыми с другой стороны. Мы убеждены, что для того, чтобы сдвинуть дело с места, необходим саммит Нормандской четверки, потому что, несмотря на все приложенные усилия на других уровнях, мы понимаем, что для следующего шага вперед необходимо решение, которого нужно достигать за столом с Владимиром Путиным», — сказал глава МИД Украины.
В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан заявил, что Франция и Германия будут прикладывать все усилия, чтобы обязательства, взятые на себя на парижском саммите Нормандской четверки, были выполнены всеми сторонами.
«Мы также обсуждали конфликт на Донбассе. Франция вместе с Германией поддерживают функционирование Нормандского формата для того, чтобы развязать этот конфликт. И мы будем решительно в дальнейшем поддерживать и прикладывать все усилия для того, чтобы обязательства, которые были взяты на Нормандском саммите в Париже 9 декабря 2019 года, были выполнены всеми сторонами и для того, чтобы можно было в конструктивном русле готовиться к следующему саммиту», — сказал он на пресс-конференции.
Министр подчеркнул, что Франция не признала и не будет признавать незаконной аннексии Крыма Россией.
«Мы будем и в дальнейшем решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее в международно признанных границах», — указал ле Дриан.
Он добавил, что Франция и все европейские партнеры будут и в дальнейшем поддерживать Украину в развитии стабильного демократического и богатого общества.
«Я подчеркнул постоянную поддержку Францией решительной позиции Украины и президента Зеленского на пути очень смелых реформ, по реформе судебной системы и по борьбе с коррупцией», — добавил министр.
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