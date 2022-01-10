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В США объявили лауреатов «Золотого глобуса»

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В США объявили лауреатов «Золотого глобуса»

В США состоялась 79-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Она прошла в закрытом режиме и не транслировалась по телевидению или онлайн, список победителей организаторы опубликовали на сайте премии.

Фильм «Власть пса» новозеландского режиссера Джейн Кэмпион завоевал «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм». Он обошел также номинированные в этой категории фильмы «Белфаст», «Дюна», «CODA: Ребенок глухих родителей» и «Король Ричард».

Диснеевский мультфильм «Энканто» получил «Золотой глобус» как лучшая анимационная картина.

Японская драма «Сядь за руль моей машины» получила награду в номинации «Лучший иностранный фильм».

«Вестсайдская история» Стивена Спилберга получила премию в категории «Лучшая комедия/мюзикл».

Лучшим драматическим сериалом был признан сериал «Наследники». Актер, исполнивший роль в «Наследниках», Джереми Стронг получил «Золотой глобус» в категории «Лучший телевизионный актер в драме».

Уилл Смит завоевал «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль в драме» за фильм «Король Ричард». Вместе с ним номинировались Махершала Али («Лебединая песня»), Хавьер Бардем («Быть Рикардо»), Бенедикт Камбербэтч («Власть пса») и Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»).

Николь Кидман получила премию в категории «Лучшая женская роль в драме» за роль в фильме «Быть Рикардо». С Кидман за награду боролись Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»), Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Леди Гага («Дом Гуччи») и Кристен Стюарт («Спенсер»).

Британская актриса Кейт Уинслет и американский актер Майкл Китон стали лауреатами премии «Золотой глобус» за лучшую женскую и лучшую мужскую роль в телефильме соответственно. Уинслет удостоилась награды за роль в телесериале «Мейр из Исттауна», Китон — за роль в сериале «Ломка».

Южнокорейский актер О Ён Су был признан лучшим актером второго плана в сериале за работу в «Игре в кальмара».

Американская актриса Рэйчел Зеглер удостоилась награды в номинации «Лучшая женская роль в мюзикле или комедии». Премию за «Лучшую мужскую роль в мюзикле или комедии» получил Эндрю Гарфилд за фильм «Тик-так… БУМ!».

Новозеландка Джейн Кэмпион, снявшая фильм «Власть пса», получила «Золотой глобус» за лучшую режиссерскую работу. Премию за лучший сценарий получил Кеннет Брана (фильм «Белфаст»).

Композиция No Time To Die певицы Билли Айлиш для последнего фильма о британском шпионе Джеймсе Бонде «Не время умирать» завоевала награду за лучшую оригинальную музыку к фильму.

Композитор Ханс Циммер получил «Золотой глобус» за музыку к фильму «Дюна».

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В 2021 году премию «Золотой глобус» сдвинули на конец февраля из-за пандемии коронавируса. Церемония прошла в онлайн-формате в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Так, в прошлом году лучшим драматическим фильмом была признана работа Хлои Чжао «Земля кочевников». Лучшим телесериалом признали «Корону», выходящую на Netflix. Лучшими актером и актрисой в драматических фильмах стали Чедвик Боузман и Андра Дэй.

кино, Золотой глобус
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