Стали известны победители кинопремии «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе в ночь на 7 января состоялась 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Лучшим драматическим фильмом ушедшего году была признана работа Брайана Сингера «Богемская рапсодия», рассказывающая о группе Queen и их вокалисте Фредди Меркьюри.

Сыгравший роль Фредди в этом фильме актер Рами Малек стал лучшим драматическим актером. За звание лучшей драмы в этом году боролись «Черная пантера» режиссера Райана Куглера, «Черный клановец», снятый Спайком Ли, «Если бы Бил-стрит могла заговорить» режиссера Барри Дженкинса и «Звезда родилась» Брэдли Купера.

«Золотой глобус» в номинации лучшая драматическая актриса получила Гленн Клоуз, сыгравшая в фильме «Жена».

Картина «Зеленая книга» Питера Фаррелли завоевала «Золотой глобус» в категории «лучшая комедия/мюзикл». Картина мексиканского режиссера Альфонсо Куарона «Рим» удостоилась «Золотого глобуса» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Лучшим анимационным фильмом был признан «Человек-паук: Через вселенные».

Американец Махершала Али получил награду «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в картине «Зеленая книга». Лучшей актрисой второго плана стала Реджина Кинг за роль в фильме «Если Бил-стрит могла бы заговорить».

Леди Гага завоевала «Золотой глобус» за песню Shallow к фильму «Звезда родилась». Она также претендовала на звание лучшей актрисы за роль в одноименном фильме, но в этой номинации осталась без награды.

Награду в номинации лучший драматический сериал завоевали «Американцы». Сериал повествует о паре агентов КГБ, которые под видом супругов-американцев поселяются в пригороде Вашингтона.

Кинопремия «Золотой глобус» вручалась в 76-й раз. Ее часто называют репетицией «Оскара».